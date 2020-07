Gelado de arroz-doce com creme de natas e cacau

Preparação

1. Leve um tacho ao lume com a água, o arroz, a manteiga, o sal, a casca de limão e o pau de canela. Deixe ferver até o arroz abrir. Ferva o leite.

2. Junte o leite a ferver e deixe cozer o arroz lentamente, em lume brando, mexendo sempre.

3. Entretanto, separe as gemas das claras. Junte as natas às gemas, misture bem e passe num passador fino de rede.

4. Quando o arroz estiver bem cozido, junte o açúcar, deixe levantar fervura, apague o lume e incorpore as gemas em fio, mexendo sempre.

5. Adicione as claras batidas em castelo ao preparado anterior. Deixe arrefecer e transfira para uma sorveteira até obter consistência de gelado.

6. Pouco antes de servir, bata as natas com o açucar amarelo e o cacau em pó. Sirva o gelado polvilhado com canela em pó sobre um pouco do preparado de natas e da bolacha triturada.