Crumble de pera com especiarias orientais

Preparação

1. Amasse a manteiga amolecida, a farinha, o açúcar, a canela e a noz-moscada com a ponta dos dedos até ficar com uma consistência de areia.

2. Descasque as peras e lamine-as. Abra a vagem de baunilha ao meio e retire as sementes. Salteie as peras em azeite com a vagem de baunilha, as sementes e um pouco de açúcar.

3. Encha um prato de ir ao forno com as peras salteadas. Cubra a fruta com a massa, sem pressionar.

4. Leve ao forno a 200º C, até ficar dourado. Sirva quente ou morno.