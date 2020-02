Bolos cremosos de chocolate negro e frutos vermelhos

Preparação

Untar quatro taças de barro com manteiga. Bater os ovos com o açúcar. Juntar a manteiga amolecida e o chocolate previamente derretido no micro-ondas. Envolver a farinha de trigo.

Se quiser pode usar uma farinha sem glúten, como por exemplo amido de milho. Distribuir pelas quatro taças, espalhar os frutos vermelhos. As framboesas e as amoras foram partidas ao meio.

Levar ao forno, pré-aquecido a 175 ºC, durante oito a dez minutos.

Se quiser a receita sem glúten, deve usar chocolate sem glúten, além de uma farinha sem glúten.