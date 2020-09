Bifaninhas no pão com mostarda e molho inglês

Preparação

1. Tempere a carne com sal e pimenta, o dente de alho picado, o vinho branco, a massa de pimentão e a folha de louro partida ao meio. Deixe marinar algum tempo.

2. Leve depois uma frigideira ao lume com o azeite e a manteiga e deixe aquecer. Escorra a carne da marinada e leve-a a fritar de ambos os lados.

3. Acrescente o molho inglês e a marinada à carne. Deixe cozinhar uns minutos até o líquido reduzir um pouco e o álcool do vinho ter evaporado. Retire a carne para um prato e reserve.

4. Abra o pão ao meio e coloque-o, do lado do miolo, na frigideira para embeber um pouco do molho. Coloque depois a carne dentro do pão e sirva de imediato, temperado com a mostarda.