A mais rápida receita de lombo com castanhas e cogumelos

Preparação

Comece por aquecer uma panela.

Adicione um fio generoso de azeite, seguido dos dentes de alho esmagados.

Coloque a peça de carne, deixe corar, dê a volta e deixe que fique bem selada por todos os lados.

Tempere com sal e pimenta e adicione a cebola em meias luas e os pimentos cortados em tiras. Envolva e deixe cozinhar, sem tampa, durante uns cinco minutos.

Adicione a cerveja e a folha de louro e deixe cozinhar durante cerca de 40 minutos a uma hora. No caso de estar a usar uma panela de pressão, feche a tampa e cozinhe por 20 a 30 minutos.

Abra a tampa, misture e ratifique os temperos.

Adicione os cogumelos e as castanhas. Envolva e deixe cozinhar por mais dez minutos. No caso de usar a panela de pressão, cinco minutos serão suficientes (depois do pré-aquecimento).

Retire o lombo e corte-o em fatias. Disponha-o no centro da travessa, e acompanhe com o molho e os legumes ao redor, e com um pouco de arroz branco.