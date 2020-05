Numa altura em que o comércio de proximidade reabre portas, num calendário que abarca maio e junho, mantém-se como alternativa o mercado online. Nestes últimos meses multiplicaram-se as ofertas, como aqui damos conta, de lojas virtuais na área dos vinhos. Em concreto, os Vinhos do Tejo, “abriram” a sua garrafeira no digital com a oferta de 150 vinhos daquela região.

A “Vinhos do Tejo Marketplace” conta com o apoio da Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo), traz-nos dos maiores e mais conhecidos, aos mais pequenos produtores, alguns por descobrir: Adega Casal Martins, Adega do Cartaxo, Casal da Coelheira, Casal das Freiras, Casa Paciência, Falua (Conde Vimioso), João M. Barbosa, Quinta da Lagoalva, Quinta da Lapa, Casal Branco, Quinta do Côro, SIVAC e Vinhos Franco. Fique atento, porque vão sendo anunciadas novos produtores.

Para além da loja online, quem aceder a esta “casa” dos Vinhos do Tejo encontra informações sobre a história desta região vitivinícola e suas singularidades.

Uma iniciativa que complementa as ações que a CVR Tejo tem vindo a desenvolver no âmbito da campanha “Vinhos do Tejo Estamos On”, pensada para dinamizar a promoção daqueles néctares, como os diretos no Instagram, às terças, quintas e sábados, às 19h00, com a presença de produtores de vinhos da região para uma conversa com o sommelier Rodolfo Tristão.