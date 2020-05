No quinteto de restaurantes que passa, este maio, a fornecer refeições em take away e entregas ao domicílio (Uber Eats, Glovo ou noMenu, consoante o estabelecimento), a oferta varia entre cozinha asiática (sushi incluído) e a cozinha italiana.

Os restaurantes Este Oeste, com cozinha de fusão entre Itália e o Japão, e o Mano a Mano, com as pizzas romana e napolitana, trazem novidade, a Mercearia Italiana. Esta, está disponível apenas em take away, com a oferta de charcutaria, queijos e vinhos. Existe ainda outra novidade no Este Oeste, o “Pack Família”, que inclui lasanha para quatro ou uma combinação de sushi de 50 peças.

Já o SushiCorner, aberto na loja do Saldanha, apresenta a sua variedade de sushi e destaca uma novidade: o “Temakit Yourself”, um kit que reúne os ingredientes para a elaboração de seis temakis. Além da loja no Saldanha, é possível pedir delivery a partir da loja de Algés.

Por sua vez, o SushiCafé das Amoreiras, está disponível exclusivamente através de entregas ao domicílio.

Na área da gastronomia asiática, volta o SOI, com os seus pad thai, baos, caris e saladas asiáticas.

Refira-se que os cinco restaurantes que agora reabrem com os serviços indicados são parte do Grupo SushiCafé.