Quem costuma dizer “Vinho do Porto não é para mim” ou “Só bebo Vinho do Porto em casa dos meus pais”, tem agora a oportunidade de mudar de ideias. A partir de 2 de julho, e em todas as primeiras sextas-feiras de cada mês, as Caves Sandeman organizam Workshops de Vinho do Porto para grupos de dez pessoas, a partir das 16h30.

O objetivo da marca Sandeman com estes workshops é descomplicar e desmistificar o universo do Vinho do Porto junto de um público que se está a iniciar na categoria. Para isso, vai abrir portas para este ciclo de ações, com visita guiada às Caves Sandeman, seguida de workshop e prova. Com uma vertente mais educacional, este primeiro workshop vai debruçar-se sobre cinco vinhos diferentes e cada participante recebe material de suporte sobre o Vinho do Porto.

Os workshops têm o custo de 40 euros por pessoa e as reservas podem ser feitas no site da Sogrape.

A participação tem um número limitado de visitantes por grupo/visita, de modo a garantir, durante todo o circuito, o distanciamento social necessário e que ambos os espaços permitem cumprir devido à sua grande dimensão.