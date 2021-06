O regresso do “Ciclo de Provas Especiais nas Caves Ferreira” traz sessões a 1, 8 e 22 de julho, com início marcado às 17h00. As provas começam com uma visita guiada às Caves, num mergulho pela história de Dona Antónia, do Vinho do Porto e da região do Douro. As provas serão conduzidas e comentadas por enólogos e Wine Educators da Sogrape, e estão limitadas a um número máximo de 12 participantes por sessão.

A sessão de 1 de julho é dedicada aos vinhos da gama Dona Antónia, que recorda contributo desta mulher duriense para o desenvolvimento da região e do Vinho do Porto, desvendando, assim, aos participantes os segredos do Reserva Branco, Branco 10 Anos, Reserva Tawny, Tawny 10 Anos e Tawny 20 Anos.

créditos: Sogrape

Para os amantes da categoria, a prova de 8 de julho leva à descoberta do património de Vintage Clássicos da garrafeira de Porto Ferreira. Luís Sottomayor, enólogo responsável pelos vinhos do Douro da Sogrape, orienta uma prova com os Ferreira Vintage de 1952, 1960, 1978, 1985, 1999 e 2018. Um testemunho do historial da marca, em cujas Caves coabitam vinhos desde 1815.

A 22 de julho, a prova é novamente dedicada aos Vintage, mas desta vez num Especial Quinta do Porto, que traz à prova os Vintages Quinta do Porto 2015 e 2017, o Vintage Vinhas Velhas 2016 e para terminar o Vintage 2018, recentemente distinguido com a nota máxima de 100 pontos pela revista de vinhos norte-americana “Wine Enthusiast”.

Caves Ferreira Avenida Ramos Pinto, nº 70, Porto Contactos: tel. 223 746 106

Os ingressos para estas sessões estão disponíveis online.

Os ingressos para a prova Dona Antónia Envelhecimento em madeira orçam os 75 euros. A prova Vintages Clássicos tem um custo de 200 euros e a Especial Vintages Quinta do Porto, fica nos 150 euros.