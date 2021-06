Para além da disponibilização das atividades de Enoturismo habituais, a Adega Mayor lança agora três novidades: a atividade “Enólogo por um dia”, que oferece a possibilidade do visitante criar o seu próprio blend de vinho com um rótulo personalizado; uma “Prova comentada de vinhos e azeites” e ainda, novas atividades didáticas e divertidas a pensar nos mais pequenos.

Neste retomar de experiências, reabrem também as portas da Loja da Adega, com visitas sob marcação prévia, com um número limitado de participantes e com a validação do selo Clean and Safe.

Entre os programas propostos, refira-se a “Prova de vinhos e azeites” (duração: 1h30) e que inclui prova comentada de três vinhos e três azeites produzidos sob a marca Adega Mayor – Azeite Virgem Extra; Azeite Virgem Extra Picual e ainda Azeite Virgem extra Flor-de-sal e louro.

Já na ação “Enólogo por um dia” (duração: 2h30), depois de visita à adega e explicação de todo o processo produtivo, o visitante é convidado a retirar três amostras de barrica que serão vinhos monovarietais anteriormente definidos. Posteriormente, já na sala de provas e sob orientação do guia, deverá construir o seu próprio lote, tentando equilibrar o vinho quanto a nariz (dimensão aromática), boca (peso/estrutura), tanino e acidez. No final, terá a hipótese de levar consigo o lote que criou com um rótulo personalizado.

As visitas também se poderão fazer com provas de diferentes vinhos e acompanhadas de peticos alentejanos.

Os programas Adega Mayor incluem, entre outros, visita com workshop vínico (Duração: 2h30) e “Piquenique nas vinhas” (2h00).

Inaugurada em 2007, a Adega Mayor é o projeto vitivinícola do Grupo Nabeiro, onde a arte do vinho se cruza com a arquitetura de Siza Vieira. O produtor conta com vinhas na Herdade das Argamassas e Herdade da Godinha, em Campo Maior, no Alentejo.