O Vogue Café Porto sugere o pretexto perfeito para o regresso à baixa da cidade. O brunch está agora disponível todos os dias, das 12h00 às 16h00, com várias opções à carta, que conquistam ao primeiro olhar ou não fosse este um dos espaços mais instagramáveis do Porto.

As “headliners” do menu são, claro, as panquecas, em quatro versões: Ricotta, aveia e mirtilos, Frutos vermelhos, Nutella e gelado de iogurte grego e Frutos tropicais e gelado de iogurte grego.

Entre os incontornáveis do brunch estão também os Ovos Benedict, com guacamole, bacon e molho holandês ou o Bagel de salmão fumado, alcaparras e crème fraîche.

Para degustar sem culpas, o Vogue Café Porto privilegia opções saudáveis, como as Bowls Detox à base de uma trilogia verde – kiwi, abacate e espinafres, Aça, o superalimento vindo da Amazónia, com coco, granola e morangos e Natura, com manteiga de amendoim, mirtilos e chia. A carta sugere ainda bebidas quentes, como Capuccino, Latte, Chás e Infusões ou o Sumo detox do dia.

Mas há mais motivos para regressar ao Vogue Café Porto. De volta estão também as Happy Hours, diariamente entre as 19h00 e as 20h00. Um convite a desfrutar dos finais de tarde prolongados de verão e a provar os vários cocktails de assinatura do espaço ou seleção de vinhos a copo, com uma redução de 50%.

créditos: Vogue Café Porto

Para um almoço ou jantar descontraído, o menu desvenda várias sugestões com sabor a verão. Nas entradas, destaque para os Raviolis de bacalhau com citrinos e molho de queijo da ilha ou o Tártaro de novilho tandoori e papadums.

Há também opções leves como Salada de melancia e queijo feta, Salada de sapateira, seleção de folhas verdes, abacate e laranja ou Bao de barriga de leitão com Coleslaw e maçã Granny Smith.

Os pratos principais dividem-se entre peixes, onde se destaca o Salmão grelhado com risotto de açafrão e lima, carnes, entre as quais o exótico Carré de borrego com cevadinha de cenoura e gengibre e opções vegan, como o Salteado de legumes e seitan, rebentos de soja, cebolete e lima.

E, claro, nas sobremesas, as aparências não iludem. Entre as sugestões estão o Charlotte de morango e baunilha ou o Cheesecake de manteiga de amendoim.

De portas abertas todos os dias, com um horário contínuo, das 12h00 às 22h30, a reserva é recomendada através do telefone 22 339 8550 ou e-mail reservations@voguecafe.pt.