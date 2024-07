Quando as amplas portas de vidro do Addiction se abrem, nota-se à primeira vista um Dionísio pintado em grafitti pela dupla de artistas espanhois PichiAvo. O deus grego da festa e do vinho não está ali ao acaso: é uma alusão ao conceito do espaço recém-aberto na Rua Rodrigues Sampaio, que reúne música, comida e cocktails.

Criado por uma sociedade liderada por Ricardo Manita e Yasmine Van-Dúnem, antigos proprietários do Rua - Príncipe Real, o Addiction foi pensado para proporcionar uma experiência que aguça os cinco sentidos do cliente, começando pelo menu voltado para a fusion street food e brunch.

"A nossa inspiração é a comida de rua. Nós misturamos sabores e técnicas para criar o nosso menu, que tem street food, mas com um conceito mais elevado, e um empratamento diferente, mais elegante do que seria a própria experiência de rua" , explica Ricardo, em comunicado, a propósito dos pratos, como o

Pulled Pork (12€), onde se junta a bola de Berlim, tradicional em Portugal, com o pulled pork, mais típico das ruas dos Estados Unidos. "É uma mistura do que há de melhor da street food do mundo que pretende tornar as pessoas "addicted" a sabores que queremos sempre recordar", reforça Yasmine.

E na lista de potenciais pratos viciantes, numa outra ementa dedicada ao brunch, estão os benedicts especiais, feitos com molho béarnaise, como o Benedict Addiction (18€), com lagosta, manteiga noisette, ikura, cebolo e pão brioche. Já as panquecas e waffles ganham as coberturas tradicionais, como chocolate ou morangos, mas há também toppings pouco usuais, mas extremamente saborosos, como o Fried chicken e sweetchilli (16€), com coxa de frango frita desossada.

O menu de street food, servido durante todo o dia, engloba ostras, pratos frios, como Aguachile (16€), peixe branco fatiado com aguachile, camarão braseado, pepino, cebola roxa, abacate e coentros; pratos quentes, que inclui o Katsu Sando (14 €), com coxa de frango frita desossada, maionese de kimchi, molho de ostra, couve ripada e pão shokupan; e a robata, um método de cozimento, semelhante ao churrasco, de onde saem o Halloumi (10€), Yakitori (14€) e Kushiyaki (10€), uma espetada de vegetais da estação, molho tarê, emulsão de sésamo e alho frito.

Das sobremesas destaca-se a Rabanada de bolo de milho (9€), em creme de fava tonka, e gelado de miso com pipocas caramelizadas com pimenta sichuan.

Para além das novas criações, que tiveram a consultoria dos chefs João Mealha e Maurício Varela, o

cardápio traz heranças de sucesso do Rua, como Rolling in the Spring (12€), rolinhos de arroz

com manga, vegetais, salmão curado, compota de malagueta, creme de miso e amendoins; Quinoa Popcorn (10€), croquetas de quinoa, espinafre e queijo cheddar; Barriga (12€), porco a baixa temperatura, maçã verde e molho hoisin; Angry Fried Chicken (12€), asas de frango coreanas e kimchi caseiro.

A harmonizar com os pratos há uma carta de cocktails com releituras de clássicos, como o Luxury Mojito (15€), com rum Pampero, flor sabugueiro, morango, hortelã, champagne; e criações de autor, como o Addiction (14€), com Vodka Belvedere, malagueta, limão, framboesa ou o Lychee Temptation (11€), com gin jinzu, limão, chá verde, líchias.

As comidas e bebidas são elementos essenciais do projeto, mas não só: o local foi todo pensado de forma a proporcionar uma experiência ampla. Ricardo e Yasmine, junto com o gabinete de arquitetura, foram os responsáveis por todos os detalhes: desde a escolha de um mobiliário desenhado e elegante até à criação das fardas, inspiradas nos quimonos japoneses, feitos por Alexandra Moura.

Addiction Morada: Rua Rodrigues Sampaio, 21 C - Lisboa

Horário: Quarta-feira a sábado, das 12h às 00h30, e domingo, das 10h às 18h.

Contactos para reservas: +351 966 930 512 ou aqui

O visual e a decoração sofisticada também causam um forte impacto em quem entra no local, que conta com três ambientes distintos. O salão principal, ou art room, possui uma pintura da dupla de artistas espanhóis PichiAvo e um espaço dedicado à música. A segunda área é um pátio amplo, acolhedor e com luz natural, de inspiração marroquina. Por fim, a zona da casa de banho é um espetáculo à parte, com um cenário noturno, espelhos, neons e sofás.

Tudo isto vem acompanhado de uma programação musical às sextas, sábados e domingos, onde DJs convidados fazem seleções de músicas eletrónica, low BPM e músicas do

mundo.