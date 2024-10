Para aqueles que têm o sonho de uma aventura pela Ásia ou que já tenham visitado o continente e têm saudades da gastronomia, o Boa-Bao é o restaurante a visitar. Com o regresso à rotina, regressa também o menu temporário, o “Visa in Transit” – pratos que entram temporariamente na carta durante um período limitado.

A aventura de descoberta dos sabores pan-asiáticos ganhou novas “opções de embarque” com 7 pratos - da Tailândia, Índia, China, Indonésia e Coreia.

Este menu temporário que se junta, como alternativa ou complemento, à carta permanente está disponível em todos os restaurantes Boa-Bao (Lisboa, Porto e Barcelona) e, ainda, com alguns dos seus pratos especiais disponíveis para delivery em Lisboa e Porto, e de Cascais a Oeiras através da Glovo, para quem prefere saborear a Ásia no conforto de casa.

Assim, nas entradas, as tiras de carne de vaca seca ao estilo Isaan (9,95€) são um convite para uma viagem gastronómica pela Tailândia. Esta região do nordeste do país é conhecida pelos sabores ricos, sendo a carne marinada antes de seca e depois servida com um molho aromático e picante de arroz torrado.

Já o pani puri (8,75€) convida a uma passagem pela Índia, onde cada refeição se torna num ritual de partilha, ou não fosse este um dos mais populares snacks de street food. Cada bolinha de pão crocante deve ser recheada com o mix de grão, batata, cebola e tomate sendo depois regada com a refrescante água de hortelã e coentros e/ou a água de tamarindo para um toque apimentado.

Nos pratos principais, a salada Som Tam Goong (18,25€), com papaia verde e camarão, um prato que combina os principais sabores da cozinha tailandesa com a acidez da lima, o picante da malagueta, o salgado e umami do molho de peixe e a doçura do açúcar de palma.

Da Indonésia, o Nasi Goreng (16,95€) é um clássico que, no país de origem, até ao pequeno-almoço é servido. No Boa-Bao, este prato de arroz frito com frango, legumes e ovo, destaca-se pelo molho de soja doce. Está disponível ao almoço e jantar nos restaurantes e na Glovo, para entrega em casa.

Há ainda dois pratos para desfrutar em exclusivo no Boa-Bao. No restaurante do Porto, a barriga de porco com arroz de jasmim (18.25€) é cozinhada lentamente a baixa temperatura até atingir o ponto perfeito e depois salteada no wok com molho especial de Sichuan, uma província da China onde o picante nunca é acessório. Mas atenção: este é o único prato deste Visa com indicação de duas malaguetas (ou seja, picante, picante).

Já no Boa-Bao de Lisboa a viagem gastronómica acontece até à Coreia com o fried rice de kimchi caseiro (18.75€), este tradicional da Coreia do Sul, que dá sabor ao arroz frito ao qual se junta a barriga de porco cozinhada lentamente e um ovo de codorniz no topo.

Para encerrar a refeição, a sobremesa sticky rice de manga (7,50€) é um arroz glutinoso, com leite de coco e manga fresca. Para ter aquele toque extra crunchy, esta sobremesa tradicional da Tailândia é servida com feijão mungo tostado como topping.

Este menu temporário está disponível em todos os restaurantes Boa-Bao e, ainda, com alguns dos pratos disponíveis para delivery em Lisboa, Porto e de Cascais a Oeiras através da Glovo.