Músico e compositor Bernardo Sassetti recordado em edição comemorativa do vinho Meruge tinto

Bernardo Sassetti, músico, compositor, fotógrafo, pintor, realizador, foi um criador prolífero que estendeu a sua actividade a uma grande quantidade de suportes e expressões artísticas. Também apreciador da arte vitivinícola, foi neste ponto que se “encontrou” com o produtor de vinhos Lavradores de Feitoria, tendo-se apaixonado pelo Meruge, um vinho à margem dos cânones dos tintos do Douro, pela sua elegância e frescura. Para recordar a vida artística do músico e os 50 anos que teria celebrado a 24 de Junho de 2020 (nasceu em 1970 e morreu em 2012), a Casa Bernardo Sassetti uniu-se à Lavradores de Feitoria para, em conjunto, darem vida a uma edição comemorativa deste que era o seu vinho de eleição.

No rótulo, o Meruge Edição Comemorativa Bernardo Sassetti tinto 2018 apresenta um dos desenhos de Bernardo Sassetti, feito a tinta da China nas suas primeiras incursões na pintura – esta era uma das suas artes, desconhecida por muitos.

Em 2003, a Lavradores de Feitoria criou um tinto “com uma finesse e elegância bastante singulares, aliadas a uma enorme complexidade e potencial de envelhecimento”, sublinha o produtor em comunicado, continuando: “o Meruge tinto nasce de uma vinha virada a Norte, numa zona mais alta, privilegiando a acidez. Com uma curta maceração em lagar, fermentação e estágio em barricas de carvalho francês”.

créditos: Lavradores de Feitoria

No que respeita às notas de prova, “é um tinto de cor vermelho vivo, pouco profunda. No nariz, é elegante, intenso e complexo, apresentando aromas a especiarias como baunilha e café, assim como de fruta fresca do tipo cereja e amora, que lhe confere complexidade e finesse. Na boca é fresco, complexo, mas elegante. Com taninos suaves e aveludados, notas de fruta fresca como frutos vermelhos, e uma acidez muito equilibrada. Revela-se fresco e elegante, com um final saboroso, longo e persistente”, adianta a Lavradores de Feitoria.

Esta edição é limitada e vai estar à venda a partir de dia 24 de junho. Para adquirir o vinho, há que entrar em contacto com a Lavradores de Feitoria, através das suas páginas de Instagram ou Facebook (@lavradoresdefeitoria), do e-mail lavradores@lavradoresdefeitoria.pt ou do telefone 259 937 380.

Vinho que também ficará disponível em algumas garrafeiras. O Meruge Edição Comemorativa Bernardo Sassetti tinto 2018 apresenta-se em caixas de uma, duas ou seis garrafas, por 25, 45 ou 130 euros, respetivamente e com portes incluídos.

O vinho estará igualmente à venda dois eventos: a 24 de junho, no Hot Clube de Portugal, em Lisboa – dia quem acontecerá um concerto com João Paulo Esteves da Silva (piano), Alexandre Frazão (bateria) e Carlos Barretto (contrabaixo) – e a 26 de junho, no Centro de Artes de Belgais, em Castelo Branco – onde vai acontecer um recital com Maria João Pires, Mário Laginha, Pedro Burmester, João Paulo Esteves da Silva, Filipe Melo, Daniel Bernardes, João Pedro Coelho e Luís Figueiredo.