Jantar vínico com Quinta de Lemos, spa e piscina no programa temático das Casas da Lapa

No sábado 26 de junho, as Casas da Lapa, na Serra da Estrela, acolhem um jantar vínico do produtor do Dão Quinta de Lemos. Estes vinhos premiados, nascidos às mãos do enólogo Hugo Chaves, serão as estrelas à mesa de um jantar de cinco pratos. Algumas das mais recentes novidades da Quinta de Lemos serão dadas a provar neste jantar.

“Para nós, é um prazer receber este jantar vínico da Quinta de Lemos, que contamos seja o primeiro de uma série, e ficamos muito felizes por oferecer aos nossos clientes vinhos com a qualidade deste produtor do Dão”, afirma Maria Manuel, proprietária das Casas da Lapa, turismo de charme aninhado na aldeia de montanha Lapa dos Dinheiros. “Gostamos sempre de participar neste tipo de iniciativas, que representam oportunidades de dar a provar os nossos vinhos e algumas novidades em primeira mão ao público fiel que nos acompanha”, considera Hugo Chaves, enólogo da Quinta de Lemos desde o início do projecto.

créditos: Casas da Lapa

Para os hóspedes que quiserem aproveitar este jantar vínico da Quinta de Lemos no sábado para passarem um fim de semana com uma oferta integrada, as Casas da Lapa compuseram um programa de 25 a 27 de junho. Quem preferir essa solução de duas noites poderá chegar na sexta-feira 25 de junho a partir das 15h00 e usufruir de pequeno-almoço sem hora limite no dia seguinte, tendo como atividade prevista um passeio com piquenique à Senhora da Saúde, com pão caseiro, queijo Serra da Estrela e vinho D. Santana 2014, da Quinta de Lemos.

O jantar inicia-se pelas 20h00, com espumante Quinta de Lemos, que será servido na esplanada exterior das Casas da Lapa. Já os cinco momentos à mesa serão casados com outras tantas propostas vínicas da Quinta de Lemos.

Quinta de Lemos, o produtor que visita as Casas da Lapa na Guarda.

Na ementa do jantar, haverá manteiga de cabra com coentros e hummus de feijoca, harmonizados com o novo Lemos Rosé; bolinhas de alheiras com queijo da Serra e salada de polvo em folha de arroz nas entradas, acompanhadas por Jaen 2009; truta salmonada com puré de beterraba, grelos salteados e chips de batata doce, que casará com o Pica Pica branco 2020; uma terrina de borrego com puré de castanha e cogumelos salteados, complementado na perfeição com um Touriga Nacional 2012; e para terminar em doçura, um cheesecake de lima e maracujá com caramelo salgado, que o D. Paulette 2017 elevará.

No domingo 27 de junho, há brunch com espumante Gegê da Quinta de Lemos e os melhores produtos regionais da Serra da Estrela. Há, ainda, a oportunidade de rumar até ao spa para uma massagem de aromaterapia com óleo de grainhas de uva e óleo essenciais de madeira da Pranarom (50 minutos, pelo valor de 80 euros), assim como fruir das piscinas interior e exterior, da cascata privativa das Casas da Lapa.

O fim de semana (duas pessoas) orça os seguintes valores: Suite Spa e Suite Spa Duplex (510 euros), Suite (470 euros), e Quarto Superior (430 euros).