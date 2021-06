O produtor beirão Caminhos Cruzados, situado em Nelas, alarga ao enoturismo o conceito irreverente que coloca na criação dos seus vinhos, propondo uma série de atividades especialmente indicadas para o período de desconfinamento que vivemos, em contato direto com a natureza e com os hectares de vinha circundantes à arrojada adega-design da propriedade.

O convite para ser enólogo por um dia, é uma das experiências propostas. O vinho e tudo que o envolve tem vindo a ganhar adeptos e passar pelo teste de criar o seu próprio vinho e arriscar-se a partilhar o resultado com amigos e familiares pode ser um desafio fascinante.

Durante 120 minutos, por um preço de 35 euros por pessoa, o participante poderá engarrafar o seu próprio vinho, loteando e criando amostras de modo a chegar ao perfil do néctar com que mais se identifica. No final leva consigo a garrafa.

Outra das atividades disponíveis e que põe à prova os seus sentidos e conhecimentos, é o jogo de aromas. Notas de citrinos, fruta madura, tosta de madeira? São alguns dos elementos que estão mesmo lá, e o desafio é que os identifique. Se não acertar não se preocupe, a equipa que acompanha esta atividade dá uma ajuda e ensina a identificar os aromas do vinho, treinando o olfato de forma divertida. Uma atividade que tem um custo de 20 euros por pessoa.

Caminhos Cruzados Peddy Paper

A gastronomia e o vinho são indissociáveis, por isso, os responsáveis do enoturismo deste produtor beirão têm também para propor aos visitantes a realização de piqueniques em plenas vinhas (35 euros duas pessoas), com compotas, pão regional, enchidos, queijo e fruta, ou ainda fazer uma visita à adega/quinta e degustar um almoço vínico (45 euros pax) com as iguarias regionais beirãs harmonizadas com os vinhos produzidos na Caminhos Cruzados.

Caminhos Cruzados Piquenique

Peddy paper na vinha (20 euros pax), e várias provas de vinhos (a partir de 15 euros pax), desde o pacote mais simples como a prova de três vinhos da adega, até ao pacote de prova premium, onde são provados vários topos de gama, são outras das ofertas enoturísticas do produtor.

Todas as atividades estão sujeitas a marcação prévia com um mínimo de 48 horas de antecedência e as reservas, bem como horários e preços para cada uma das opções estão disponíveis no site.