No workshop, o chef residente da adega localizada na Quinta da Teixuga, em Nelas, apresenta uma ementa que explora o casamento entre os vinhos do produtor e os alimentos, privilegiando ingredientes locais.

O programa tem uma duração aproximada de 2h30 e começa com uma visita à vinha, adega e sala de estágios do produtor, seguindo-se a aula prática de preparação de sete receitas (três entradas frias, três pratos quentes e uma sobremesa) e a degustação de três vinhos da Caminhos Cruzados, para harmonizar a experiência.

“O nosso objetivo é criar um ambiente descontraído e acolhedor, onde os clientes possam ganhar confiança na cozinha, aprender novas técnicas e levar consigo memórias e conhecimentos para aplicar no dia a dia. Esta é uma experiência baseada nas propostas regulares de wine and food do chef, com predominância da gastronomia regional e com incursão por outras receitas típicas portuguesas, sempre com uma nova interpretação”, explica Luís Filipe, Coordenador de Enoturismo na Caminhos Cruzados, parte integrante do Pacheca Group.

Os workshops de culinária estão disponíveis para grupos de duas a 12 pessoas (75€ por pessoa), mediante marcação prévia para o e-mail enoturismo@caminhoscruzados.net ou através do telefone 912 546 760.