No decorrer do workshop os participantes terão a oportunidade de descobrir a arte de criar cocktails afrodisíacos que “combinam sabores cativantes, ingredientes cuidadosamente selecionados e um toque de romantismo”, destaca a Cocktail Team, organizadora da iniciativa.

O encontro a 14 de fevereiro, das 18h00 às 19h30, vai contar com a orientação de um mixologista especializado que levará os casais a aprender técnicas que, “não só prometem elevar o paladar, mas também despertar os sentidos”, continua a equipa da Cocktail Team, para acrescentar que as “receitas inovadoras combinam sabor, cor e aroma, com ingredientes como especiarias, frutas exóticas e ervas aromáticas”.

Findo o workshop, os participantes poderão levar consigo as receitas para recriar os cocktails em casa.

A Cocktail Team, fundada em 2005, é um projeto de Hugo Silva e Lúcia Encarnação apostado na formação, consultoria e eventos na área do bar. A empresa tornou-se a primeira escola de Bar em Portugal certificada pela DGERT.

A ação vai decorrer nas instalações da Escola de Bar Cocktail Team, no Cacém, com o custo de 35€ por casal. As inscrições podem fazer-se aqui.

Em jeito de antecipação do workshop, a Cocktail Team sugere uma bebida para o Dia dos Namorados.