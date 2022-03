Para iniciar a degustação de mais uma gastronomia do mundo, o hotel Meliá Lisboa Oriente sugere, como entrada, Tortilha de batatas, Polvo à galega, Calamares fritos ou ainda as Gambas al ajillo.

Já nos pratos principais, a escolha faz-se entre as várias propostas cujos sabores e aromas fazem o paladar viajar até à terra de “nuestros hermanos”. O famoso Bacalhau com “sanfaima” (feito com um molho à marinheiro, típico nas regiões da Catalunha e Valência), o Tamboril à galega e a Fabada Asturiana (com feijão branco seco e enchidos), são apenas algumas das opções disponíveis nesta Semana Gastronómica.

Durante os cinco dias do evento, o Restaurante Bistrô & Tapas apresentará um prato diferente por dia, pelo valor de 11 euros por pessoa (inclui um prato à escolha mais café. Sem bebidas incluídas).