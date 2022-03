De 1 a 3 de abril, Melgaço é paragem obrigatória para os apreciadores da boa mesa

A ação conta com a adesão de 11 restaurantes do concelho: Adega do Sossego, Adega Regional do Sabino, O Brandeiro, O Cinema, O Vidoeiro, Mini-Zip, Miradouro do Castelo, O Adérito, Verde Minho, Tasquinha Castreja e Tasquinha da Portela. Seja ao almoço ou ao jantar, nos dias da iniciativa, aos visitantes é oferecido um copo de vinho, uma forma de os felicitar pela visita.

O presunto de Melgaço, os enchidos, a lampreia do Rio Minho com arroz, à bordalesa, frita com ovos ou assada, acompanhados com vinho Alvarinho, são outras deliciosas propostas.

Acresce que os turistas que nos dias do encontro gastronómico escolham Melgaço para pernoitar, terão 10% de desconto no alojamento para as noites de sexta e sábado, nos espaços aderentes.

Durante os dias do Fim de Semana Gastronómico de Melgaço, o programa inclui atividades para quem quiser descobrir aquele concelho minhoto: workshop de plantas aromáticas e medicinais do Parque Nacional da Peneda Gerês (PNPG); pacote turístico da pesca da lampreia - “a lampreia e as pesqueiras do rio Minho”; experiência com o apicultor – abelhas mansas; visita à Quinta de Folga, com menus de degustação de fumeiro; e visita à ordenha da queijaria Prados de Melgaço e provas de queijos de cabra.

Para os mais aventureiros ou amantes de desporto as propostas incluem atividades como o rafting no rio Minho, passeio guiado de buggy, salto pendular, arvorismo, escalada, rappel, slide, um tour a Castro Laboreiro e percursos pedestres. As atividades são promovidas por diferentes entidades do concelho e existem descontos de 10 e 20 %.

Melgaço convida ainda a visitar a Melgaço em Sabores – doçaria tradicional; a Roscas de Melgaço - doçaria tradicional; o “Artes” - centro de artesanato; a Porta do PNPG de Lamas de Mouro; aos espaços museológicos (Núcleo Museológico da Torre de Menagem, Museu do Cinema Jean Loup Passek, Espaço Memória e Fronteira e o Núcleo Museológico de Castro Laboreiro) e ao Solar do Alvarinho.