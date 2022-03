A Vodka Premium Egoísta, é a nova Vodka 100 % portuguesa da Caves da Montanha, em Anadia. Produzida com diversos cereais, a bebida não esquece as suas origens, com a utilização da casta rainha da região vitivinícola da Bairrada, a Baga, assim como a Casta Chardonnay.

Caves da Montanha