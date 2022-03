O Festival Queijo, Pão e Vinho retoma, este ano, o formato habitual. Nos espaços de exposição e venda de produtos, vão estar presentes 39 produtores de queijo, pão, vinho, mel e doçaria. O programa conta, este ano, com uma novidade: a mostra “Queijos de Portugal”, onde vai ser possível adquirir a maioria dos queijos DOP do país.

De regresso estão o espaço de gastronomia, a animação musical, as atividades desportivas (com destaque para o primeiro Treino de Trail Queijo, Pão e Vinho), o programa equestre, as demonstrações de tosquia, a corrida das ovelhas e os showcookings. Pela primeira vez, o CROA - Centro de Recolha Oficial de Animais de Palmela e a Associação “Quintinha ABC” vão estar presentes, com uma exposição de cães para adoção.

Durante o Festival, será também promovido o projeto em curso “Adote uma Saloia”, iniciativa com o objetivo de ajudar a preservar a Ovelha Saloia, uma raça autóctone.