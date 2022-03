Regressamos à Praia D’El Rei, mas desta vez para experimentar o brunch de domingo. O tempo continua a pregar partidas e fazendo jus a um (ainda) inverno que se fez maioritariamente tímido, choveu copiosamente no dia anterior. Parece ter valido a pena, pois o dia amanheceu com o céu azul a dar os bons dias.

O Praia D'El Rey Marriott Golf & Beach é um hotel procurado sobretudo por golfistas – especialmente nesta altura do ano. Para quem não é adepto da modalidade acaba por ser uma vantagem. Durante o dia o ambiente é muito mais tranquilo e a agitação fica guardada para o período noturno.

É aqui que entra o brunch de domingo. Com um horário entre as 12h e as 16h, o buffet servido no restaurante Tempera promete satisfazer vários públicos: os fãs de pequenos-almoços tardios, os que não dispensam um bom prato de carne ou peixe ou os verdadeiros adeptos do conceito, num compromisso entre os anteriores – o verdadeiro breakfast and lunch (pequeno-almoço e almoço).

A oferta é diversificada: saladas e pratos frios como tataki de novilho com teriaky de especiarias ou lulas em vinagrete mediterrânico, pastelaria diversa, pratos quentes e acompanhamentos como pato confitado com molho de kumquat, arroz de alho doce, ou legumes assados, grelhados feitos na hora como picanha com molho chimichurri, filete de peixe-galo com manteiga de lima-limão ou atum com escabeche de legumes de outono, ou o incontornável creme de legumes com um twist pois pode acrescentar molho chimichurri. Pizzas e croque monsieur à disposição, assim como manteigas, terrinas e patés. Frutas cortadas e inteiras estão dispostas nas bancadas a fazer-nos lembrar os mercados semanais.

Parte da pastelaria e dos doces são comuns ao pequeno-almoço, como por exemplo as miniaturas de pastel de nata, mini-waffles, croissants folhados ou panquecas. A estes juntam-se outro tipo de pastelaria, digna de chef pasteleiro, que se apresentam com organização. Desta secção, o destaque vai para o bolo de cenoura e laranja, um pedaço bem guloso que serve bem quem gosta de doce de ovos e para a manteiga de amendoim, feita com 100% de amendoins – uma boa surpresa para aqueles que perdem tempo a ler rótulos.

Nas bebidas também não falta oferta. Par além de cafés, águas e sumos da praxe, há também águas aromatizadas e o expresso é Nespresso. Outras bebidas como cerveja, vinho e refrigerantes não estão incluídas no preço, sendo cobrados à parte.

O ambiente que aqui encontramos é muito tranquilo. Há dois músicos a tocar ao vivo, a acolher quem chega, num ritmo calmo, como se quer num final de manhã de domingo. A bossa nova dá o toque de partida para esta refeição. Ao contrário de outras refeições, este é um ambiente muito diferente da correria de outras refeições.

Pela localização, não é um dos brunchs mais concorridos do momento e isso é bom. Uma opção para quem procura algo longe da correria da cidade, um local diferente ou um espaço para celebrações ou grupos.

De acordo com Rodrigo Martins, do Marriott, o brunch é um teste, uma oferta diferente, não só para os hóspedes do hotel, mas também para aqueles que queiram usufruir do espaço. A vista para a piscina e para o mar, em dias de céu azul, como foi o caso deste, são a cereja no topo do bolo.

Esta nova oferta do Marriott Praia D’El Rey está disponível por 29 euros por adulto. As crianças entre os 5 e os 11 anos de idade contam com um desconto de 50% e acesso gratuito ao “Kids Club” (com supervisão). Abaixo dessa idade são convidados do hotel.

O Marriott Praia D’El Rey recomenda reserva antecipada através do telefone 262 905 100 ou do e-mail reservations@marriot-pdr.pt

O SAPO Lifestyle viajou a convite do Praia D'El Rey Marriott Golf & Beach.