Entre 25 a 27 de março e 1 a 3 de abril decorre mais uma edição do Festival Internacional de Chocolate de Óbidos, que este ano completará 20 anos. Com a curadoria do chef Francisco Siopa, chef executivo de pastelaria no Penha Longa Hotel, esta edição terá como tema os “loucos anos 20”, em virtude das duas décadas celebradas desde a primeira edição do “evento mais doce do País”.

A programação inclui mostra de esculturas de chocolate, oficinas e ateliers, showcooking, concurso do melhor bolo de chocolate, corrida do chocolate, entre dezenas de outras iniciativas.

Sempre presentes no festival, os chefs chocolatiers, farão demonstração dos seus dotes de doceiros. Juntam-se-lhes as melhores marcas de chocolate, produtos inovadores, dos mais tradicionais, ou artesanais.

Os bilhetes poderão ser adquiridos no site oficial do festival (7 euros adultos, 5 euros para crianças de 4 a 11 anos). Outra opção poderá ser participar em uma Trip. A plataforma Tripr acompanha a agenda de diversos animadores turísticos e é possível encontrar excursões para o Festival Internacional de Chocolate de Óbidos a partir de 30 euros, com tudo incluído.