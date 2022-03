Páscoa no Penha Longa Resort traz dormida, brunch, folar e chocolates

No campo das comidas, o Penha Longa Resort preparou um brunch de Domingo de Páscoa no Penha Longa Mercatto para tirar partido dos prazeres da mesa. A refeição orça os 68 euros por pessoa, com as bebidas não incluídas (34 euros por criança, até 12 anos).

No que toca ao sempre presente Folar de Páscoa, neste caso apadrinhado como “Penedo Dos Ovos”, uma criação do chef de pastelaria Francisco Siopa, este é feito de uma massa de leveduras selvagens, à qual se junta polpa de cacau e ovos; um praliné de amêndoas, nozes, avelãs e pinhões, finalizado com uma decoração inspirada na lenda do Penedo dos Ovos, com folha de ouro, mousse de chocolate, caramelo e flor de sal (35 euros a unidade e disponível de 15 de março a 30 de abril de 2022). Quem ficar mesmo curioso com esta receita, pode inscrever-se no workshop “Folar de Páscoa” (56 euros por pessoa, valor que inclui um Folar de Páscoa. De 20 de março e 17 de abril).

Penha Longa Resort

O Chocolate é um produto indissociável do resort graças à marca chocolates artesanais The Chocolate by Penha Longa, e por isso, não vão faltar os “Ovos de Chocolate By Penha Longa”, de chocolate branco, preto ou de leite (38 euros – o ovo de chocolate com 500 g), nem a “Seleção de Frutos Secos de Chocolate” (20 euros – a caixa com 250 g) com sabores como as Avelãs com chocolate de leite e as Amêndoas com chocolate preto (de 15 de março a 30 de abril).

E porque qualquer época do ano, incluindo a Páscoa, é boa para se mimar e descansar, o Penha Longa Spa propõe a experiência, “Penha Longa Spa & Wellness – Relax... Enjoy... And Unwind”, que contempla uma massagem corporal, um almoço "light" no restaurante Aqua, e acesso às piscinas, jacuzzi, sauna e outras áreas Wellness do resort (a partir de 95 euros por pessoa).

créditos: Matthew Shaw

Sendo o resort um destino para a prática de golfe, com dois campos, o Penha Longa Golf Club tem uma “Oferta de Páscoa”, com preços especiais para o Green-Fee (a partir de 44 euros) e para Aulas de Golfe (a partir de 25 euros por pessoa por hora).

No que toca ao alojamento, as propostas iniciam-se nos 373 euros por noite.

As reservas podem fazer-se através dos seguintes contactos: estadas - 21 924 9011; brunch e chocolates - 910 001 518; SPA - 219 239 650; golfe - 219 249 031.