Restaurante Cavalariça Lisboa com jantar irrepetível servido com dose de boas memórias

No menu que o chef Bruno Caseiro irá preparar na Cavalariça Lisboa (Rua da Boavista, nº 86), a 16 de março, às 20h00, um dos snacks, a Coxinha, é uma memória da passagem pelo D.O.M de Alex Atala, em São Paulo, em que, em convívio com cozinheiros e estagiários, comiam cozinhas de uma lanchonete perto do restaurante.

Também do D.O.M vem a inspiração da sobremesa, o Abade da Taberna, uma receita do famoso pudim, que Bruno e a mulher Filipa Gonçalves, pasteleira, desenvolveram na Taberna do Mercado, em Londres, e que se baseava num petit four de Quindim do restaurante de Alex Atala.

créditos: Restaurante Cavalariça

Já o bacalhau fresco com batata negra e ovo é uma reprodução do prato com que Bruno ganhou a única competição de cozinha em que participou, a Revolta do Bacalhau, para estudantes de cozinha.

No que toca aos bebíveis, à prova estarão Espumante Joaquim Arnaud, Conciso Niepoort, Xisto Herdade do Cebolal, Vinho do Porto (referência ainda a definir).

Este é o segundo evento com curadoria The Collection by Observador Lifestyle e os bilhetes para este evento podem ser adquiridos exclusivamente no site. Os lugares são limitados.

A refeição orça os 95 euros. Com harmonização de vinhos o jantar custa 125 euros por pessoa.

As reservas pode fazer-se aqui.