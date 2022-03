No comando da cozinha do RIB Beef & Wine está agora o chef Rogério Amaro, que, à paixão pelas carnes, adiciona a sua criatividade e inspiração. A nova carta reflete as tendências atuais, ao mesmo tempo que mantém os seus pratos de bandeira, as seleções de carne com os mais diversos cortes, sabores intensos e texturas.

O conceito de partilha continua evidenciado em toda a carta, a começar pela escolha das entradas, onde se destacam a Cecina de carne maturada e o Carpaccio.

Uma das novidades é uma maior escolha de alternativas de peixe, apresentando propostas como a Ceviche do peixe do dia e o Camarão tigre selvagem. Já como opções vegetarianas, as escolhas recaem no Risotto de espargos, avelãs e espuma de queijo ilha e o Brás de legumes.

Nas tábuas com cortes premium, é possível experienciar, entre outras carnes, o T-Bone e o Tomahawk.

Para acompanhar as carnes, recomenda-se o Puré de trufa e o Arroz caldoso com enchidos, feijão manteiga e grelos.

Nas sobremesas, destacam-se “a nossa versão de tarte de whisky” e um Toucinho do céu.

RIB BEEF & WINE PORTO Pestana Vintage Porto Hotel & World Heritage Site, Praça da Ribeira nº 1, Porto Contactos: Tel. 966 273 822

A Adega do restaurante RIB Beef & Wine conta com uma grande seleção de referências, com destaque para vinhos das regiões do Douro, do Dão e Vinhos Verdes.

Após as 20h00 o bar do RIB ganha vida com a chegada de DJs e música com a curadoria de Rui Trintaeum, à qual se junta a carta exclusiva de cocktails ao balcão.