O novo espaço de restauração do chef Chakall é uma homenagem à sua mãe

La Susy by Chakall é um espaço e conceito de restauração que pretende partilhar as famosas empanadas argentinas e outras iguarias icónicas da gastronomia do país do chef de cozinha há muito radicado em Portugal. A primeira “paragem” a norte é em Vila Nova de Gaia, no El Corte Inglés, mas já há planos de outras aberturas no futuro.

A ideia do La Susy by Chakall começou a ser desenhada em plena pandemia por Chakall e pela irmã, Silvina Lopez, com o objetivo de eternizarem a receita secreta da mãe – cozinheira e empresária de restauração nos seus tempos áureos -, e tendo sido uma das primeiras aprendizagens na cozinha para os seis irmãos. Como confessou Chakall, “comecei a aprender a fazer empanadas com uns cinco ou seis anos. Lembro-me que aos fins de semana, sobretudo, havia pessoas que viajavam duas a três horas para vir ao restaurante da minha mãe só para se deliciarem com as empanadas dela”.

“Eramos seis irmãos e todos ajudávamos na cozinha. A nossa mãe é, de facto, a nossa maior inspiração”.

Durante a pandemia começaram o fabrico das empanadas que, numa primeira fase, tiveram como destino uma cadeia de supermercados em França, e o conceito começou a ser desenhado pelos irmãos até se materializar no primeiro espaço físico que agora nasce na principal avenida em Vila Nova de Gaia.

Na inauguração do espaço, Silvina Lopez revelou que já há planos de expansão da marca tanto a nível nacional, podendo Lisboa receber La Susy by Chakall em breve, mas Luxemburgo e Dubai estão também no horizonte num futuro próximo, a nível internacional.

Silvina partilhou ainda o que esperar do menu proposto que “apresenta além das Empanadas Clássicas de Carne (a Porteña) e a preferida das crianças com recheio de fiambre e queijo (a Patagónia), mais 12 sabores com criações de recheios que nos transportam para vários lugares do mundo, incluindo Portugal, que nos remetem para algumas das viagens que fizemos ao longo da vida".

Chakall salientou ainda que “a receita secreta é da nossa mãe e com esta nova marca pretendemos trazer a Argentina para Portugal e daqui para o Mundo. O fabrico é feito em território nacional estando também para breve a abertura da unidade de produção própria na zona da Lourinhã”.

Susana Maria Fisch – ou Susy, como lhe chama carinhosamente a família, nasceu numa pequena localidade de Buenos Aires em 1937. Trabalhadora incansável, uma verdadeira fortaleza, com mãos de ouro para a cozinha.

La Susy by Chakall Avenida da República, nº 1435, El Corte Inglés – Gaia (semi-cave / food court), Vila Nova de Gaia Horário: segunda a sábado das 10h00 às 23h00. Domingos e feriados das 10h00 às 20h00. Contactos: e-mail info@lasusy.com

Além de cozinheira de mão cheia, foi, nos seus tempos áureos, empresária da restauração e liderou equipas. A receita secreta das suas empanadas seria apenas partilhada com os seus filhos. Susy era a anfitriã perfeita nas mesas enormes dos seus restaurantes cheias de amigos e família sempre com empanadas e um sorriso.