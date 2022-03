Na nova carta “Green & Fresh” dos hotéis Vila Galé incluem-se, por exemplo, pratos como Creme funcional de abóbora com chia, Sopa verde detox, Strogonoff de beringelas, Risoto de cogumelos silvestres ou moqueca de palmitos. Não faltam as sobremesas saudáveis, como Leite creme vegetal, Creme de pina colada ou Banana assada com canela.

Contando também com opções sem glúten e sem lactose, a nova carta inclui ainda bebidas, como sumos detox e smoothies.

O Vila Galé “pretende reforçar as suas propostas gastronómicas benéficas para a saúde, tendo em conta as crescentes preocupações com o bem-estar e com a alimentação equilibrada, bem como com a sustentabilidade, frescura e qualidade dos produtos”, informa aquele grupo hoteleiro.

A nova carta Green & Fresh está disponível nos hotéis Vila Galé Collection Braga, Vila Galé Serra da Estrela (Manteigas), Vila Galé Sintra, Vila Galé Cascais, Vila Galé Collection Alter Real (Alter do Chão), Vila Galé Collection Elvas, Vila Galé Lagos e Vila Galé Santa Cruz (Madeira).