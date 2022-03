Paixão Pelo Vinho Awards Wine Party regressa a Lisboa após dois anos de interregno

A revista “Paixão Pelo Vinho” retoma os eventos para celebrar o reencontro com a reunião de centenas de referências vínicas portuguesas premiadas com “Excelência”. A Paixão pelo Vinho Awards Wine Party decorre no sábado, 5 de março, das 16 às 22 horas, no Hotel Vila Galé Ópera, junto às Docas, com o Rio Tejo por cenário de fundo.

No encontro, estarão em prova mais de 200 vinhos de quase todas as regiões do país e o programa contempla provas comentadas de acesso gratuito, petiscos, música e a entrega de "Prémios Paixão Pelo Vinho Excelência”.

A representar as ilhas estará a Azores Wine Company, de Trás-os-Montes a Costa Boal Family Estates. O Douro promete surpreender com os vinhos Alves de Sousa, Maçanita, Quinta da Barca, Quinta da Pacheca, Quinta de Val Moreira, da Adega de Favaios e Márcio Lopes Winemaker, que também tem Vinhos Verdes, região representada pela Casa da Tojeira, pela Casa de Vila Nova e pela Grande Porto (com vinhos de várias denominações de origem). Caminhos Cruzados, Quinta do Carvalhão Torto e Raríssimo By Osvaldo Amado, representam o Dão, sendo que também há “Raríssimos” Bairrada, região representada pela Adega de Cantanhede e a Quinta do Ortigão. Mais a sul, estarão em prova os vinhos da Adega do Cartaxo (Tejo), os Villa Oeiras (Carcavelos), e ainda Bacalhôa, Palmela Wine Company e Herdade Canal Caveira, da Península de Setúbal. Do Alentejo há mais propostas, difícil mesmo será conseguir provar todos os vinhos: Adega de Borba, Adega de Vidigueira, Adega Monte Branco, Carmim, Esporão, Fita Preta, Casa Santa Vitória e Sovibor marcam presença.

“No dia 4 de março vamos celebrar e premiar as melhores empresas e profissionais na Gala Paixão Pelo Vinho Awards, cerimónia apenas para convidados, mas transmitida em live streaming para o Facebook e Instagram da @revistapaixaopelovinho, para que todos possam assistir. No dia 5, sábado, festejamos com o público, envolvendo todos, apreciadores, produtores e enólogos”, garante Maria Helena Duarte, diretora-geral da revista “Paixão Pelo Vinho”. “Imperdíveis são as provas comentadas de vinhos especiais, apresentados pelos seus autores, de acesso livre e gratuito, condicionado aos lugares disponíveis”, acrescenta ainda.

Os bilhetes estão disponíveis nas lojas Fnac, Worten, CTT e El Corte Inglés, bem como em Bol ou na Fever.

O bilhete adquirido até ao final de sexta-feira, 4 de março, orça os 15 euros ou 25 euros no caso do bilhete duplo. No dia da festa, o ingresso orça os 20 euros por pessoa. O copo é sempre oferta, bem como o acesso à entrega de prémios, ao ciclo de “Conversas com os Enólogos” e à prova de todos os vinhos. Para acesso ao evento é obrigatória a apresentação de Certificado de Vacinação válido ou teste negativo.