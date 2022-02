Os amigos de uma boa cabidela têm um ciclo de almoços e jantares até dezembro

Em 2016, foi criada a Ordem da Cabidela, pelas Edições do Gosto, como um movimento de amantes do prato português. Era o início de uma celebração que utiliza a cabidela como mote para o convívio e que, anualmente, concretiza um ciclo de almoços e jantares. Em 2022, as iniciativas decorrerão em Lisboa (restaurante Fogo), Vila Verde (restaurante Torres), Bairrada (Adega Luís Pato), Porto (restaurante Semea by Euskalduna), Portalegre (restaurante Tombalobos), Loulé (Cafézique), Guimarães (restaurante A Cozinha por António Loureiro).

Os comensais marcam presença nos eventos e são entronizados “Cavaleiros da Ordem da Cabidela”, recebendo uma “pena” prateada, num colar vermelho como símbolo. Atualmente, a Ordem da Cabidela conta com mais de 650 cavaleiros, oriundos de todo o país.

créditos: Edições do Gosto

Para Paulo Amado, fundador das Edições do Gosto: “estes eventos em roda da cabidela são momentos de celebração. Uma metáfora para a reunião de pessoas com uma paixão comum – a cabidela – e a desculpa perfeita para conhecer novas pessoas e restaurantes e claro, novas interpretações da dita”.

No almoço inaugural, a 15 de fevereiro, que apresentou o calendário de iniciativas para 2022, os chefs Luís Gaspar e Mauro Álison apresentaram Arroz pica no chão. Já o chef Rodrigo Castelo, trouxe do seu Ribatejo a inspiração para a Cabidela de cabeças de borrego. A Cabidela de javali e trigo sarraceno foi a proposta da chef Nikita Polido. Natalie Castro apresentou Papas de aveia de cabidela de codorniz. A sobremesa foi o pelouro de Miguel Oliveira que serviu aos comensais o seu pudim-rei, sobremesa inspirada no Pudim Abade de Priscos.

créditos: Edições do Gosto

O calendário da Ordem da Cabidela para 2022 está servido. As reservas deverão ser feitas junto de cada restaurante, para os contatos indicados abaixo. Os convidados e os menus de cada evento vão sendo anunciados na página oficial da Ordem da Cabidela e nas redes sociais do evento.

Lisboa

29 março (20h00)

Restaurante Fogo

Anfitrião: Alexandre Silva

Reservas: 217 970 052

Vila Verde

28 abril (20h00)

Restaurante Torres

Anfitrião: Fernando Torres

Reservas: 253 361 619

Bairrada

22 maio (13h00)

Adega Luís Pato

Anfitrião: Luís Pato

Reservas: 231 596 432

Porto

8 junho (20h00)

Restaurante Semea by Euskalduna

Anfitrião: Vasco Coelho Santos

Reservas: 938 566 766

Portalegre

10 outubro (20h00)

Restaurante Tombalobos

Anfitrião: José Júlio Vintém

Reservas: 245 906 111

Loulé

14 novembro (20h00)

Restaurante Cafézique

Anfitrião: Leandro Araújo

Reservas: 289 043 931

Guimarães

5 dezembro (20h00)

Restaurante A Cozinha por António Loureiro

Reservas: 253 534 022

Anfitrião: António Loureiro