“Com tradição, requinte e inovação, a afamada e saborosa Lampreia do Rio Minho chega à mesa dos restaurantes da região do Vale do Minho, deliciando os apreciadores desta iguaria”, anuncia a organização da 13ª edição da iniciativa “Lampreia do Rio Minho - Um Prato de Excelência”

A festa da restauração local decorrerá ao longo de dois meses, de 15 de fevereiro a 15 de abril, nomeadamente aos fins de semana, servida à mesa dos estabelecimentos, mas também em regime de take-away e/ou de entrega ao domicílio.

“O principal objetivo é a promoção de um produto/prato gastronómico tradicional que tem assumido, desde sempre, um caráter de forte atratividade turística para este território, valorizando a lampreia do Rio Minho, enquanto recurso endógeno e de elevado valor gastronómico, promovendo, paralelamente, as potencialidades naturais e culturais de cada concelho”, informa a ADRIMINHO – Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Vale do Minho.

Associação que organiza o evento há mais de uma década em parceria com a Confraria da Lampreia do Rio Minho e com os seis municípios do Vale do Minho: Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila Nova de Cerveira.

No que toca aos pratos, “uns [restaurantes] inovam, outros mantêm a tradição: ensopada no molho do seu próprio sangue, a maneira mais habitual de a preparar, com arroz ou estufada; marinada em vinho verde tinto; ensopada e servida com pão frito; de cabidela; ou à bordalesa; e até em folhados, um prato para colocar o chef à prova, já que não cativa a todos”, adianta o município de Melgaço, um dos concelhos que aderem à festa gastronómica.