A ceia no Dr. Bernard Boa Vida faz-se com caldo verde e pão com chouriço

O Dr. Bernard saltou a margem sul do rio, viajando da Costa da Caparica, para se instalar no coração de Lisboa em dezembro do ano passado, com o Dr. Bernard Boa Vida. A chef Leonor Godinho lidera a cozinha até às 22h00, e apresenta uma carta diversificada para quem quer picar qualquer coisa reconfortante antes de ir para a cama – ou para outras paragens.

Assim, é possível provar reinterpretações de caldo verde (4 euros) e pão com chouriço (4 euros) dois clássicos portugueses aprimorados pela Leonor. Além disso, existe uma oferta de queijos fundidos acompanhados por pão de carvão (8 euros), numa parceria com o Pão do Beco, e baklava (4 euros) para quem procura um doce.

Dr. Bernard Boa Vida

“O pão é marmoreado com carvão ativado e relembra o xadrez característico da decoração do Dr. Bernard Boa Vida. Mais uma vez, quisemos procurar um parceiro local que nos ajudasse com o fornecimento de pão e optámos pelo Pão do Beco”, salienta Leonor Godinho.

Para acompanhar, há uma carta de vinhos com opções naturais, uma tendência que o grupo transporta da Costa para Lisboa. Por essa razão, a carta de vinhos é mutável e depende sempre dos stocks disponíveis, num trabalho de proximidade com produtores locais e regionais.

O Dr. Bernard Boa Vida está aberto entre as 11h30 e as 24h00 – alargando até à 1h00 às sextas e sábados -, na Rua dos Poços Negros, nº 119.