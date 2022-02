O objetivo da experiência sensorial Dining in the Dark, no restaurante Astória, no portuense Palácio das Cardosas, é proporcionar uma refeição diferente, onde o paladar e o olfato assumem o controlo. Com apenas algumas pistas sobre os pratos que serão apresentados, o objetivo é despertar os sentidos que não ativamos normalmente no decorrer das nossas refeições.

“Quem escolher o menu vegetariano (verde) pode preparar-se para degustar os sabores da terra num prato reconfortante, mas também uma sobremesa com uma combinação improvável, fofa e saborosa. Os amantes de carne (menu vermelho) podem esperar uma entrada crocante, onde predominam os sabores fortes. Quem apostar nos sabores do mar e selecionar o menu de peixe (azul), pode esperar um prato principal fresco, repleto de sabor, e uma sobremesa doce e cremosa com um toque catalão”, informa a Fever, plataforma de entretenimento ao vivo, responsável pela organização dos jantares de olhos vendados.

Os bilhetes já estão disponíveis no site e app da Fever, com o valor de 39 euros por participante. Jantares todas as quartas-feiras entre 16 de fevereiro e 9 de março (20h30).