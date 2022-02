Amor, cerejas e um panettone da Gleba para o Dia dos Namorados

Esta edição especial do panettone da padaria Gleba une os sabores da cereja e do chocolate branco no seu interior fofo e húmido, em contraste com os pistácios crocantes no topo. De fermentação natural, o panettone demora 36 horas a ser feito.

A edição de São Valentim estará à venda, por 18,99 euros, nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro, sendo possível encomendá-la a partir do dia 11, na loja online ou em todas as lojas Gleba.

Fevereiro marca o regresso dos panettones ao seu tamanho médio depois dos meses das festividades. A Gleba mantém à venda todo o ano o panettone clássico (16,99 euros) e o de chocolate (16,99 euros), agora com um tamanho mais reduzido, e retoma as edições especiais mensais.

créditos: Gleba

Neste mês, os clientes podem contar com duas edições limitadas. Nas duas primeiras semanas de fevereiro estará disponível o panettone de figo e nozes (16,99 euros), uma receita feita com figos macerados em vinho do Porto para aquecer e dar conforto nos dias frios de inverno que ainda restam. Na segunda quinzena do mês, o panettone especial será o de maçã e canela (16,99 euros).

Todos estes panettones estão à venda nas várias lojas Gleba e também disponíveis através de encomenda na loja online (portes grátis acima de 24,99 euros) com entregas no dia seguinte.

A Gleba conta com padarias em Cascais (R. José Carvalho Araújo, nº236 - Loja r/c Edifício Regata); Campo de Ourique (R. Coelho da Rocha, Mercado de Campo de Ourique, loja 43, Lisboa); Alcântara (R. Maria Pia, nº2-4, Lisboa); Alvalade (R. Acácio Paiva, nº3, Lisboa); Avenidas Novas (Av. Elias Garcia, 80, Lisboa).