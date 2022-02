É na Avenida da Boavista, no Crowne Plaza Porto, que tem lugar o “Amour Amour”, a segunda edição da festa romântica, que pretende assemelhar a noite de São Valentim a um festival de música, onde os pratos e os sabores são os protagonistas. O hotel de cinco estrelas juntou-se ao soMos Restaurant & Lounge e desenhou dois programas especiais para a noite de 14 de fevereiro.

No que toca ao jantar, o chef Jorge Sousa criou um menu de quatro momentos, acompanhados com música ao vivo.

À mesa, como entrada, a sugestão recai na Vieira sauté, texturas de pastinaga e emulsão de toucinho fumado. No que respeitas aos principais estão entregues ao Tamboril e amêijoas do Atlântico, linguini de citrinos e espargos, seguido do Magret de pato com molho de morango e vinho do Porto, vegetais selecionados e chips de batata-doce.

A sobremesa do Dia dos Namorados conta com Fondant de chocolate, espuma de coco, gelado de frutos vermelhos e pimenta verde. O café e o bombom que se seguem são complementos especiais oferecidos pelo anfitrião.

Uma carta para degustar no restaurante por 45 euros por pessoa.

A refeição também pode ser saboreada no quarto. Os casais que optarem por ficar alojados no Crowne Plaza têm o preço de 95 euros por pessoa, o que inclui o pequeno-almoço e late checkout no dia seguinte, assim como parque de estacionamento gratuito.

A presença nos programas do soMos Restaurant & Lounge e Crowne Plaza está sujeita a reserva antecipada pelo telefone 226 072 552 ou no e-mail Somos.restaurant@ihg.com