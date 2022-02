Malacopa Taco Bar, o cantinho para saborear cozinha Mexicana em Cascais

Corria o ano de 2020, em plena pandemia, quando a restauração mais sofria, cinco amigos viram uma oportunidade numa das zonas mais emblemáticas da linha, em Cascais.

Em plena Rua Amarela abre portar o Malacopa Taco Bar, um espaço que combina comida mexicana com um sem número de cocktails até às últimas horas da noite. “Opção ideal para quem quer provar o verdadeiro mexicano num jantar de amigos ou simplesmente dar um pé de dança, saboreando um taco e uma margarita num sábado à noite”, refere a equipa do Malacopa.

Malacopa Taco Bar/Salvador Colaço

Já este ano, o Malacopa sofre a sua primeira remodelação com novo espaço, nova carta, mantendo o ambiente e animação.

“Fechámos três semanas para obras, aproveitámos para ir ao México conhecer novos conceitos, reunir com os fornecedores e tirar ideias para o nosso restaurante, sempre com o mesmo princípio, ser um restaurante genuinamente mexicano com muita festa e tequila”, sublinha João Heleno, um dos responsáveis do Malacopa

Os DJs ficam, a tequila fica, mas, na carta, entra ainda mais México com Ribeye á la parrilla – Entrecote maturado grelhado, servido com milho, cebolete, guacamole (24 euros) e o Taco de pescado – Peixe branco em tempura, servido em tortilha de trigo, com salada de manga (7 euros), por exemplo.

Malacopa Taco Bar/Salvador Colaço

Ainda na ementa, destaque para o Camarão salteado em molho de tamarindo (12,5 euros), a Carne de vaca servida numa cama de guacamole (9,5 euros), o Queijo derretido em tortilla a acompanhar com pico de gallo (5 euros), o Camarão em tempura servido em tortilha de trigo com maionese de chipotle, couve-roxa e abacate (7,5 euros), a Carne de vaca previamente marinada em chiles diversos, guisada seis a oito horas (7 euros).

Malacopa Taco Bar Rua Afonso Sanches, nº 38, Cascais Contactos: tel. 967 643 319

“Foi um primeiro ano extraordinário, mesmo com todas as contingências relacionadas com esta pandemia, superou as nossas melhores expectativas. Sabemos, apesar disso, que para manter este sucesso temos de continuar a evoluir, melhorar o nosso espaço e surpreender os nossos clientes”, acrescenta João Heleno.