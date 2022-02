A Lampreia, iguaria de qualidade superior, pode ser encontrada, entre outros, no rio Minho e que está disponível apenas entre os meses de janeiro e março. No JNcQUOI Avenida, em Lisboa, os pratos de lampreia chegam à mesa, entre 9 e 15 de fevereiro, num menu especial assinado pelo chef António Bóia em parceria, pelo quarto ano consecutivo, com o restaurante de Matosinhos O Gaveto.

Como entrada é sugerido um Escabeche de lampreia (35 euros), e para prato principal a tradicional Lampreia à bordalesa (48 euros). A Cabidela de lampreia também estará disponível mas apenas por encomenda.

JNcQUOI Avenida Avenida da Liberdade, nº 182-184, Lisboa Contactos: tel. 219 369 900; e-mail bookatable@jncquoiavenida.com



Os pratos que compõem o menu especial desta semana temática estão disponíveis ao almoço e ao jantar, entre as 12h00 e as 23h00, e as reservas podem ser realizadas por telefone 219 369 900 ou por e-mail bookatable@jncquoiavenida.com