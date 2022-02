Seen Lisboa a Cervejaria Liberdade sugerem menus especiais para o Dia dos Namorados

Em ambiente intimista e com vista ampla sobre a capital, o Seen Lisboa, situado no 9º piso do Tivoli Avenida da Liberdade, convida a dar início à noite de 14 de fevereiro no bar central e a brindar com um dos seus cocktails de assinatura.

O menu preparado para a noite de São Valentim abre com um leque de entradas para partilhar, que incluem opções como Nigiri new style; Salmão com gengibre confitado, togarashi e raspa de lima; Gunkan trufado; Crocante de tapioca e queijo curado e cogumelos da época com trufa e ovo glaceado.

Nos pratos principais, as sugestões passam pela Vieira Seen; o Wagyu laminado com puré trufado (para partilhar) e a Maminha com molho chimichurri. Para sobremesa, o chef propõe uma Bomba merengue e um Sorbet de framboesa com morangos macerados, suspiro e dacquoise.

O jantar de São Valentim no Seen Lisboa orça os 100 euros por pessoa.

Seen Lisboa Tivoli Hotels & Resorts

Para quem prefere um espaço que privilegia os clássicos culinários, a Cervejaria Liberdade pode ser uma opção. Na noite de São Valentim, as boas-vindas são dadas com uma Flute Kir Royal e a refeição tem início com um Cocktail de camarão, Pera abacate e molho rosa, que acompanha com vinho branco Duas Quintas (Douro).

Para prato principal, o chef sugere Chateaubriand com gratin de batata e legumes salteados, ao sabor de um vinho tinto Vallado (Douro) e, para terminar, uma Sopa de frutos vermelhos com sorbet de champanhe, harmonizada com um Porto LBV (Douro).

O jantar de São Valentim na Cervejaria Liberdade orça os 110 euros para duas pessoas.

Para quem pretender celebrar a noite de forma ainda mais romântica, o Tivoli Avenida Liberdade tem um pacote especial de alojamento para a noite de 14 de fevereiro, que inclui estada em quarto duplo com late check out, espumante, morangos e flores à chegada, pequeno-almoço no quarto, payTV gratuita e ainda o jantar na Cervejaria Liberdade com o menu de São Valentim. Este pacote tem um custo de 300 euros.