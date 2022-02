Vários espaços prepararam diferentes propostas, algumas delas até para o fim de semana anterior à segunda-feira que marca a data, dia 14 de fevereiro.

É o caso da Cavalariça, tanto na Comporta como em Lisboa, que fecha na segunda, mas terá um menu especial disponível na sexta dia 11 e sábado dia 12, para quem gosta de prolongar o clima romântico da data. Os menus custam 95€, com quatro bebidas de harmonização incluídas, nos dois restaurantes, mas variam na oferta gastronómica.

Na Comporta, o menu degustação de sete pratos inclui, por exemplo, Brioche Tostado com Foie-gras Mi-cuit e Ananás ou Lombo de Veado com Aipo-bola e Mostarda. Já em Lisboa, há Mil-folhas de Batata com Foie e Caviar e Tartellete de Rodovalho com Manteiga Tostada.

créditos: divulgação

Já o Dear Breakfast, conhecido em Lisboa por servir pequeno-almoço o dia todo, irá preparar produtos especiais que estarão disponível nos três espaços: Bica, Chiado e Sé. Há quatro propostas coloridas alusivas à cor deste dia de emoções, o rosa e o vermelho, pantone dos corações apaixonados. Panquecas Red Velvet (8€), Brownie Valentim em forma de coração com milho de chocolate e morangos (5€), uma Red Margarita para os fãs de cocktails e um Pink Latte para as manhãs.

No Infame, o restaurante do 1908 Lisboa Hotel, em pleno Largo do Intendente, preparou um menu de 25€/pessoa sem bebidas e que inclui opções que refletem a fusão entre sabores portugueses e a multiculturalidade da área onde se insere: Momos de Camarão com Molho de Tomate e Escabeche do Mar ou Polenta de Abóbora com Gremolata de Espargos e Queijo da Ilha.

Para quem este menu parece aliciante, mas tem intenções de sair da capital e celebrar esta efeméride longe da cidade, o restaurante Jangada, do hotel You and the Sea, na Ericeira, e que pertence aos mesmos donos do 1908 Lisboa Hotel, tem disponível o mesmo menu do Infame, do qual também se pode provar um Arroz de Fumeiro com Magret de Pato e Foie Gras.

Rocco

De volta a Lisboa, o Rocco, recém-inaugurado restaurante do hotel The Ivens, no coração do Chiado, celebra o São Valentim com opções luxuriantes que combinam com a decoração única do espaço, assinada pelo conceituado Lázaro Rosa-Violán. À chegada, um Negroni Sbagliato de Morango (12€) abre o apetite para um Cappuccino ai Funghi (14€) e o Ravioli Rosso de Amêijoa (25€). Para terminar, Ispahan, um macaron de Líchia e Framboesa (12€). Os pratos são à carta.

O Convento do Espinheiro, em Évora, é perfeito para quem quer sair da cidade e jantar num ambiente histórico, sob as abóbadas do convento à luz das velas. O menu completo com quatro pratos e bebidas incluídas custa 70€ e foi preparado pelo chef Jorge Poças. Entre as propostas há Tártaro de Atum e Wellington de Vitela Branca.

O amor instala-se definitivamente no Blind, o restaurante do Torel Palace Porto que tem a assinatura do premiado chef Vitor Matos. A proposta exclusiva para a noite de S. Valentim é o menu "Blind Shadows", rodeado de mistério, ou não fosse ele uma proposta às cegas. “Desperta o teu Sabor”, “Só Com Língua… “ ou “Vermelho Paixão” são alguns dos momentos de um menu que promete fazer corar. O menu “Blind Shadows” é servido no dia 14 de fevereiro, às 19h30, inclui harmonização vínica e custa 200€ por pessoa.

Tenro By Digby créditos: Luis Ferraz

No Tenro By Digby, o restaurante do Torel Avantgarde, no Porto, o mais premiado hotel do grupo, o menu de S. Valentim “Por Amor a Venetia” é inspirado na história e na beleza de Venetia Stanley, o amor da vida de Kenelm Digby. A proposta é um elogio à paixão e tem o valor de 175€ por pessoa. Inclui harmonização vínica e tem início às 19h30.

Casario, da Gran Cruz House créditos: Luís Ferraz / Gran Cruz House

Na Ribeira, junto ao Douro e com vista para a Ponte D. Luís I, o restaurante Casario, da Gran Cruz House, com assinatura do chef Miguel Castro e Silva, preparou junto com o chef José Guedes um menu de cinco momentos (48€/pax sem bebidas, 63€/pax com vinhos), em que não falta o clássico Robalo Marinado com Ervas, uma receita veterana de Miguel Castro e Silva.

O menu, que termina com um Mil Folhas de Amêndoa, Vinho do Porto e Mascarpone, ainda pode ser harmonizado com vinhos da Gran Cruz, como os rótulos Quinta de Ventozelo de Dalva.

Espaço Porto Cruz

Atravessando a ponte, no Cais de Gaia, o Espaço Porto Cruz, com o restaurante deCastro Gaia, também do chef Miguel Castro e Silva, preparou um menu (sem vinhos 45€/pax, com vinhos 60€), em que é possível provar Bacalhau Fumado com Tomate Seco e Amêndoa e Arroz de Marisco com Tamboril, terminando com Bolo de Chocolate com Pistácio e Frutos Vermelhos. Tudo acompanhado com uma das melhores vistas na margem do Douro, no topo do edifício.