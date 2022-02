Todos os domingos, entre as 12h00 e as 16h00, os hóspedes e visitantes do Marriott Praia D’El Rey, unidade hoteleira situada nas proximidades de Óbidos, podem usufruir de um brunch servido no restaurante Tempera, refeição animada com música ao vivo.

O brunch do Marriott Praia D’El Rey inclui uma seleção de pães e pastelaria variada, acompanhamentos de pequeno-almoço, entradas e saladas, pratos quentes e sobremesas. Águas, chás, café e sumos estão igualmente incluídos. Outras bebidas, como vinhos, cervejas e refrigerantes, são cobradas à parte.

Entre os muitos pratos à prova, refira-se: Ovos mexidos, Bacon, Baked beans, Waffles, Salada de atum, Salmão fumado, Salada de povo à algarvia, Seleção de queijos, Salada de quinoa com abóbora assada, Filete de peixe com molho de champanhe, Medalhões de porco com maçã, Medalhões de novilho, Molho de pimenta-preta, Arroz de alho e ervas, Pizzas e seleção de salgadinhos, Creme queimado de café, Bolo de chocolate sem glúten

Esta nova oferta do Marriott Praia D’El Rey está disponível por 29 euros por adulto. As crianças entre os 3 e os 11 anos de idade contam com um desconto de 50% e acesso gratuito ao “Kids Club” (com supervisão).

O Marriott Praia D’El Rey recomenda reserva antecipada através do telefone 262 905 100 ou do e-mail reservations@marriot-pdr.pt