A partir de hoje, existe uma novidade para todos os vegetarianos e não só. The Vegetarian Butcher oferece alternativas de carne à base de plantas, sem sacrificar nem o animal na sua produção, nem o sabor no teu prato.

Hambúrgueres, nuggets e pedaços de frango são as opções de carne vegetariana disponíveis no novo espaço.

Uma viagem pelo tempo

Em 2010, Jaap Korteweg, agricultor holandês de nona geração e um vegetariano amante de carne, abriu o seu primeiro talho na Holanda. Mas este é um espaço especial onde todos os produtos vendidos são 100% de origem vegetal. E assim nasceu The Vegetarian Butcher, que pretende ser o maior talhante do mundo tornando a carne à base de plantas o novo padrão.

"Prestamos tributo à carne, a nova carne, oferecendo receitas que misturam tradição e inovação, garantido um sabor tão bom ou melhor que qualquer eterno nostálgico vai comer e chorar por mais. Em março de 2020, os nossos produtos entraram pelos restaurantes portugueses adentro, onde destacamos parcerias suculentas com a Burger King ou Telepizza".

Quase dois anos depois e a partir de hoje, a maior revolução alimentar de todos os tempos chega a casa dos portugueses, que podem comprar os produtos The Vegetarian Butcher nas lojas Continente e recriar as melhores receitas em casa.

Carne vegetariana no seu melhor

Os produtos The Vegetarian Butcher são cozinhados para eliminar o animal da cadeia alimentar, mantendo o respeito pelo sabor tenro e delicioso da carne que muitos adoram. Todos as receitas proporcionam grandes quantidades de proteína, fibra, ferro e vitamina B12, e é isso que faz com que sejam as melhores alternativas à carne animal.

O hambúrguer, feito à base de soja e de plantas, é o eleito do espaço em proporcionar a experiência suculenta de um clássico que agrada a todos. Já os dois “hambúrgueres de frango”, também feitos à base de soja e de plantas, garantem amor à primeira trinca.

créditos: The Vegetarian Butcher

A variedade da gama The Vegetarian Butcher é enaltecida com os mundialmente premiados “pedaços de frango”, que podem ser adicionados a qualquer refeição, incluindo caris, saladas, strogonoff e muito mais.

Se estiver com vontade de partilhar um snack com família e amigos, basta provar os nuggets, saborosos e bem crocantes.