Num dos centros comerciais mais emblemáticos de Lisboa, a Gleba instalou um corner mesmo em frente ao supermercado do Amoreiras Shopping Center, com as habituais prateleiras de madeira e balcões de mármore, que fazem parte da imagem de marca da padaria.

Depois de em 2021 ter saído pela primeira vez de Lisboa, primeiro com uma loja de rua em Cascais e depois com um corner no Centro Comercial Alegro Alfragide, a Gleba abriu uma loja no Oeiras Parque.

Diogo Amorim fundou a Gleba em 2016 abrindo a primeira loja em Alcântara, bairro onde se mantém a sede e a fábrica da marca.

créditos: Gleba

Nos novos espaços Gleba, o pão continua a ser a estrela da casa. Disponíveis estão 26 variedades que vão desde o Trigo Barbela ao Centeio, da Broa de Milho ao Trigo do Alentejo, sem esquecer as edições especiais de cada semana. A oferta fica completa com as baguetes, os pães brioche ou os buns vegan de tomate, abóbora ou alfarroba.

A dividir as atenções com o pão estão os panettones que regressaram ao seu tamanho médio nos sabores Chocolate e Clássico e com uma edição especial mensal - que este mês será de Maçã e Canela na primeira quinzena e de Amendoim e Caramelo nos últimos quinze dias de março.

As duas novas aberturas juntam-se às restantes lojas Gleba com moradas em Alcântara, Alvalade, Avenidas Novas, Campo de Ourique, Cascais e Alfragide. Para quem não pode deslocar-se às lojas, a Gleba tem ainda disponível um serviço de entregas ao domicílio todos os dias da semana nos concelhos de Lisboa, Cascais, Oeiras, Sintra, Almada, Odivelas, Loures e Amadora – com entregas grátis a partir de 24,99 euros.

Os pedidos podem ser feitos através do site da marca.