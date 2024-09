Depois de abrir a primeira Gleba 2.0 no Parque das Nações, a marca expande o segmento para uma nova loja de rua na Avenida António Augusto Aguiar, que oferece novidades que a distinguem das outras lojas. Na nova morada, a Gleba une-se à chef pasteleira Juliana Penteado, que passa agora a ter uma loja própria dentro da padaria, alargando assim a oferta habitual da Gleba que, neste espaço passa a servir café de especialidade.

"Na Gleba, estamos sempre à procura de novas formas de surpreender os nossos clientes e elevar a experiência de quem nos visita. A abertura desta nova padaria 2.0 na Avenida António Augusto Aguiar, uma zona central de Lisboa, reflete o nosso compromisso com a inovação e com o detalhe, sem nunca perdermos de vista a qualidade e autenticidade dos nossos produtos", refere Diogo Amorim, fundador da Gleba.

Os produtos são agora expostos de forma horizontal, para dar-lhes o mesmo destaque e também para permitir ao cliente observar e conhecer cada produto com toda a sua atenção. Os itens estão agora acompanhados por um cartão informativo sobre os seus processos de produção, remetendo, através de um QR code, para a respetiva página do site onde se encontram ainda mais detalhes.

"Queremos que cada pessoa que entre nas nossas padarias, e sobretudo nos novos espaços 2.0, sinta todo o trabalho e dedicação investidos no crescimento da Gleba— desde o cuidado na seleção e desenvolvimento dos melhores produtos até à parceria com a Juliana Penteado. Esta nova loja, à qual juntámos uma área de cafetaria com café de especialidade, é um espaço onde tradição e inovação se unem, é um ponto de encontro na cidade para quem gosta de bons produtos feitos com os melhores ingredientes", continua.

Além dos habituais produtos de padaria e pastelaria Gleba, a marca mantém a sua já longa oferta de produtos complementares, sejam de marca própria (granolas, cremes, tostas, frutos secos caramelizados) ou de parceiros (vinhos, queijos, manteigas, conservas, azeites, entre outros). Existe ainda uma mesa de degustação, onde os clientes podem provar os produtos em destaque e os novos lançamentos Gleba, tendo um acompanhamento ainda mais personalizado por parte da equipa.

Uma chávena de café de especialidade e a arte da pastelaria com óleos essenciais

Nesta nova Gleba, agora com área de refeição, é possível consumir alguns dos produtos na loja, como cookies, buns doces, pães de queijo, canelés, croissants ou brioches. Junta-se a isso a possibilidade de o cliente poder aproveitar bebidas de especialidade feitas com café da Sgt. Martinho, como é o caso de um expresso, um latte, um cappuccino ou um americano.

Além disso, é possível também consumir os doces da Juliana Penteado, chef pasteleira que combina a sazonalidade dos ingredientes com o aroma dos óleos essenciais, no espaço.

“A parceria com a Gleba começou há alguns anos, quando me juntei à padaria para criar um Panettone de Natal especial com óleo de Bergamota e, no ano passado, voltámos a unir forças para criar uma cookie deliciosa com óleo de lemongrass. Somos marcas que partilhamos muitos valores e até clientes, por isso eu e o Diogo começámos a desenhar um projeto em que pudéssemos ter uma loja em conjunto com toda a oferta de ambas as marcas. Foi assim que nasceu este novo espaço onde, finalmente, podemos receber os clientes e criar ainda mais sinergias juntos”, explica Juliana Penteado, chef e uma das novas juradas do programa Masterchef Portugal.

Gleba 2.0 x Juliana Penteado Morada: Avenida António Augusto Aguiar, 66A, 1050-110 Lisboa Horário: Segunda a domingo, das 07h às 20h30

A oferta de pastelaria fresca com óleos essenciais contempla três doces fixos (Tarte de Framboesa, Verbena e Pistácio; Choux Praliné de Avelã e Tangerina; Mil Folhas de Baunilha) e cinco doces especiais que mudam todas as semanas. Além disso, a loja alberga ainda a diferenciada oferta de mercearia de Juliana Penteado, como é o caso dos biscoitos doces e salgados, granolas, flor de sal e mel aromatizados ou até geleias.