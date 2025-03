A Glad, fundada em 2023 pelas irmãs Katrin e Marcella Cavalcanti, abre agora as portas de uma nova cafetaria e loja no coração da cidade, onde o chocolate artesanal é o protagonista. A proposta da marca é mostrar que é possível desfrutar de chocolate com diferentes origens e sabores ao longo do dia, numa combinação de sabores que surpreende.

“Já tínhamos uma loja na zona da Boavista, mas sempre sonhamos com um espaço mais central. Na nova localização, ampliamos a nossa oferta, trazendo novos produtos e criando uma experiência que une o nosso chocolate com o café de especialidade”, conta Katrin Cavalcanti, cofundadora da marca.

Além dos tradicionais chocolates da Glad, que surgem em diversas receitas como brownies, cookies e brigadeiros, o espaço oferece opções para o pequeno-almoço, como croissants com chocolate e amêndoa, granola da casa com iogurte ou bebidas vegetais, e banana bread. As bebidas também são destaque, com chocolate quente (que pode ser servido frio), o café da marca SO, infusão de cacau, matcha latte e oolong – um chá chinês com notas únicas.

Além de ser um local para degustação, o novo espaço também é um ponto de venda onde os visitantes podem adquirir os chocolates e outros produtos exclusivos da marca. Entre eles estão grãos de cacau de origens como Equador, Madagascar, Nicarágua e República Dominicana, disponíveis em tabletes, nibs e infusões com combinações inusitadas, como aveia, café e framboesas. Uma das grandes novidades é o chocolate ralado, disponível em três variedades: Honduras (70%), com notas de brownie e frutos secos; República Dominicana (85%), com um toque frutado e ácido; e Tanzânia (100%), o mais intenso e robusto.

“Este chocolate ralado é extremamente versátil. Pode ser utilizado em bebidas, tanto com leite quanto com alternativas vegetais, ou em receitas de pastelaria e pratos salgados, com especiarias, por exemplo”, explica Marcella Cavalcanti.

Em linha com o conceito "bean to bar", a Glad também oferece aos seus visitantes a oportunidade de aprender mais sobre o processo de produção do chocolate. A loja conta com uma sala para degustações, onde acontecem eventos aos sábados e domingos, das 11h00 às 12h00. Cada sessão custa 25€ por pessoa e pode ser reservada online. O espaço também está disponível para eventos privados e degustações de vinhos ou cafés.