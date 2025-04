Pode parecer improvável, mas é real. A Arcádia e a Oliveira da Serra juntaram-se para criar uma edição exclusiva de bombons onde o chocolate negro encontra o azeite virgem extra num equilíbrio inesperado.

Sob o mote “Surrealmente Bom”, esta parceria entre duas marcas dá origem a trufas de chocolate com um toque singular: a intensidade do cacau é suavizada pela riqueza aromática do azeite, criando uma experiência sensorial distinta.

Cada caixa inclui nove trufas de edição limitada, elaboradas artesanalmente e pensadas para desafiar os paladares mais curiosos. O azeite Oliveira da Serra, com as suas notas verdes e maduras, realça a complexidade do chocolate e contribui para uma textura mais cremosa, como explica Loara Costa, Diretora de Marketing da Sovena, em comunicado: “As notas verdes e maduras do Azeite Virgem Extra Oliveira da Serra realçam o amargor natural do chocolate negro. Além disso, o Azeite suaviza a textura do bombom, deixando-o mais cremoso – nasce, assim, esta combinação inusitada, mas muito saborosa.”

Também Francisco Bastos, Diretor-Geral do Grupo Arcádia, sublinha o entusiasmo da colaboração: “Unir o nosso chocolate artesanal a um azeite de excelência foi um desafio que aceitámos com entusiasmo. O resultado é uma combinação inesperada, mas equilibrada, que reflete o cuidado e a paixão que colocamos em tudo o que fazemos. Esperamos que surpreenda e conquiste quem provar.”

Os bombons, de edição limitada, já estão disponíveis em lojas selecionadas da Arcádia em Lisboa, Porto e Algarve, na loja online da marca e também no Lagar do Marmelo, em Ferreira do Alentejo, um dos espaços emblemáticos da Oliveira da Serra. O PVP é 12€.