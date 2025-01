Esta segunda-feira, dia 27 de janeiro, celebra-se o Dia Internacional do Vinho do Porto e, como forma de não deixar passar a data em branco, a Arcádia lançou um novo sabor das Línguas de Gato Recheadas. As novas línguas de gato contam com um recheio inspirado no vinho do Porto Cálem.

Este novo produto integra a coleção de Línguas de Gato Recheadas da Arcádia, conhecidas pela sua textura cremosa e sabores marcantes. Lançadas em 2023 numa embalagem desenhada especificamente para aliar a tradição Arcádia, a coleção relançou a língua de gato com um toque de modernidade, enriquecendo-a com recheios de diversos sabores.

Esta edição com Vinho do Porto Cálem 10 anos é uma homenagem às tradições do Norte de Portugal, unindo a expertise de duas marcas de renome. Ambas as marcas já colaboraram em outros projetos de sucesso, como os bombons recheados com vinho do Porto Cálem, que conquistaram os apreciadores de sabores sofisticados e autênticos.

Línguas de Gato Recheadas com Vinho do Porto Cálem 10 anos Línguas de Gato Recheadas com Vinho do Porto Cálem 10 anos créditos: Divulgação

"Este lançamento reforça o nosso compromisso em modernizar, sem perder de vista a tradição", refere, em comunicado, Francisco Bastos, Diretor-Geral do Grupo Arcádia. "As Línguas de Gato recheadas com Vinho do Porto Cálem 10 anos são um exemplo perfeito dessa visão, trazendo uma nova dimensão a um dos nossos produtos mais emblemáticos", complementa.

Este lançamento é ainda acompanhado por uma campanha promocional exclusiva para clientes do Clube Arcádia, a decorrer entre os dias 27 de janeiro e 2 de fevereiro, onde poderão beneficiar de 15% de desconto na compra de dois sabores diferentes da coleção de Línguas de Gato Recheadas, tanto nas lojas Arcádia aderentes como na loja online da Arcádia.

A novidade pode ser encontrada a partir de hoje nas lojas Arcádia, na loja online nas lojas Cálem, num formato de 160g (16,00€).