A marca portuguesa de gelados artesanais comemora 75 anos. E por que não celebrar com 75% de desconto? A ação vai acontecer em todas as lojas no próximo dia 29 setembro, onde todos os gelados pequenos estarão a menos de 1€.

A oferta vai estar disponível durante o horário de funcionamento habitual das lojas - Cascais (Cascais Shopping, Aldeia de Juzo, Valbom e Baía), Carcavelos, Oeiras Parque, Lisboa (Belém, Praça D. Luís, Chiado, Telheiras, Amoreiras, Docas) e Rua das Flores, no Porto.

"Ao longo da nossa história, o objetivo sempre foi proporcionar momentos de lazer aos nossos clientes, através de sabores autênticos e da máxima qualidade. Este aniversário de 75 anos não é apenas sobre a Santini, mas sobre todos os que nos têm acompanhado", afirma Eduardo Santini, neto do fundador e administrador da marca.

No entanto, esta não é a única iniciativa da marca, que está em comemorações desde o início do ano. Santini juntou-se à icónica marca Bordallo Pinheiro para a criação dos copos temáticos da coleção Carmen, cujos relevos e cores são alusivos aos sabores de morango, limão, uva e laranja. Também a criação do novo sabor marabunta de morango, que combina dois dos sabores mais icónicos da marca num só, foi outra das novidades para assinalar este aniversário.

A título de curiosidade, a Santini conta com mais de 500 sabores no seu portfólio. Por ano são produzidos mais de 300.000 litros de gelado e o sabor de morango continua a ser o sabor mais vendido.