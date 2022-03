No Algarve, a estrela Michelin do Al Sud Palmares volta a brilhar com a reabertura do restaurante

“O novo menu é um reflexo do local onde nos encontramos, com o mar, de um lado e, do outro, a serra. O mar é, aliás, uma parte predominante na nova carta. Na ementa de nove momentos, por exemplo, cinco dos sete pratos principais apresentam peixe ou marisco e dois contêm carne, em representação das montanhas que nos rodeiam”, revela o chef Louis Anjos.

“Quem nos visitar poderá contar com uma série de aperitivos surpreendentes, carinhosamente confecionados, que transmitem todo o sabor da região numa só dentada. Um exemplo serão as clássicas Cenouras do Algarve, cenouras marinadas com alho”, adiantou.

créditos: Marcelo Lopes

A renovada oferta divide-se entre o menu de seis momentos, de 105 euros, e o de dez momentos de 135 euros. Todos estes podem ser acompanhados por um complemento de vinho. Entre os pratos principais estão a Ostra da Ria de Alvor, acompanhada de caviar oscietra e pepino, o Peixe Galo, com açorda e ovas, e o Salmonete com tomate assado e cenoura. A carta conta também com Pluma de Porco Ibérico, com beringela, avelã e pezinhos de porco e o Pombo Royal com cogumelos selvagens e fois gras. Para sobremesas, o AL SUD Palmares tem em destaque a Framboesa com manjericão e iogurte e Amêndoa do Algarve com alecrim e mel.

Ao menu de autor conjuga-se o espaço intimista e elegante, com vista para a baía de Lagos e para o estuário de Alvor. Localizado no Clubhouse do Resort, o fine dining tem capacidade para 24 pessoas e estará aberto para jantar, de quarta-feira a sábado, mediante reserva.