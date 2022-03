Croissants, brioches e pains au chocolat, carnes frias, queijos e salsichas, bolos à fatia, crepes, ovos, iogurte, fruta, pão (e a tradicional broa de milho), estão entre os sabores à prova no mais recente brunch Lisboeta, em estreia no domingo 13 de março.

No brunch do Mama Shelter não poderia faltar o tesouro da coroa lisboeta: os pastéis de nata. Além disto, estão ainda disponíveis opções vegan e sem glúten. Refeição que inclui, também, café, chá, sumos naturais e água aromatizada.

O brunch, disponível todos os domingos entre as 12h30 e as 16h00, nasce das mãos do chef Nuno Bandeira de Lima e da sua equipa.

Mama Shelter Lisboa Rua do Vale de Pereiro, nº 19, Lisboa Contacto: e-mail lisboa@mamashelter.com

Ornamentado com diversos elementos ligados à cultura portuguesa, com azulejos Viúva Lamego, as cerâmicas Bordallo Pinheiro e o enorme fresco Beniloys no teto, o restaurante do Mama Shelter Lisboa foi projetado com uma releitura nacional de uma clássica Brasserie francesa.

O novo brunch tem o preço de 35 euros por pessoa.